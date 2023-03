Reggio Emilia, il sogno di Christian si avvera. La Lamborghini Diablo romba solo per lui

La visita degli agenti della Polizia stradale al piccolo Christian

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 27 marzo 2023 – Una potente Lamborghini Diablo della Polizia stradale, un’auto da sogno da poter ammirare da vicino, con la possibilità di accendere le sirene e far rombare il motore. Una soddisfazione totale per il giovanissimo Christian, undici anni, di San Martino in Rio. Il piccolo Christian l’altro pomeriggio ha trascorso alcune ore davvero entusiasmanti, ricevendo la gradita visita degli agenti della Polizia stradale di Bologna, arrivati con una fiammante Lamborghini con i colori d’istituto.

E’ stata una visita graditissima per un bambino che da qualche tempo sta affrontando alcuni gravi problemi di salute.

"In queste ultime settimane sta un po’ meglio – confida mamma Valentina – anche se abbiamo passato dei giorni davvero difficili, tra lunghi ricoveri in ospedale a Modena e al Sant’Orsola di Bologna, dove attualmente Christian è in cura". L’iniziativa degli agenti della Polstrada è stata organizzata grazie a un amico di famiglia del bambino, in forza alla caserma della polizia stradale di Modena Nord. L’agente Giuseppe Nicolò si è messo in contatto con i colleghi di Bologna per realizzare questa visita a sorpresa a San Martino in Rio.

«Gli agenti sono arrivati con questo bolide da sogno – aggiunge mamma Valentina – attirando anche l’attenzione e la curiosità di altri bambini. A Christian è stato permesso di ammirare la Lamborghini da vicino, si è seduto al posto di guida, ha attivato le sirene, ha ascoltato il rombo del motore. Si è divertito davvero tantissimo".

E non sono mancati i regali. "I poliziotti gli hanno donato alcuni modellini dell’auto della polizia, il cappellino della Polstrada, ma anche uno zainetto e un cappellino che sono stati donati dalla casa motociclistica Ducati. Sono stati omaggi graditissimi", aggiunge la giovane mamma.

Presenti all’incontro anche papà Marco con l’altro figlio, Samuel, di sette anni, oltre ai bisnonni Vito e Irene, i quali non si sono voluti perdere l’occasione di farsi immortalare in foto con il bolide della polizia e con gli agenti che la guidano. Christian ha dimostrato di aver gradito in modo totale questa visita a sorpresa. "Alla fine di questa esperienza – confida mamma Valentina – quando gli agenti se ne sono andati, Christian era davvero soddisfatto del pomeriggio che ha trascorso in compagnia. Gli abbiamo chiesto quanto fosse felice da zero a dieci". E lui non ha avuto esitazione: "Dieci", la sua risposta.