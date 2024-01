Addio al piccolo Christian Tisato: “Ora sei il nostro angelo”. Mesi fa la sorpresa della polizia

Reggio Emilia, 2 gennaio 2024 – “Sei stato un angelo sulla terra, adesso spiega le tue ali al Cielo". È la frase che i genitori hanno scelto per l’addio a Christian Tisato, vinto a 11 anni da una malattia contro cui combatteva da oltre due anni e mezzo. Christian abitava a San Martino in Rio, dove ieri la tremenda notizia ha reso triste l’inizio del nuovo anno. Il decesso è avvenuto nell’ultimo giorno del 2023 nella sua abitazione. Era stato in cura tra l’ospedale di Modena e il Sant’Orsola di Bologna, tra terapie e vari ricoveri. Di recente però si è verificato un aggravamento della situazione clinica, degenerata negli ultimi giorni, fino alla crisi fatale.

È stato vastissimo il cordoglio in paese. Anche il sindaco Paolo Fuccio ha manifestato il dispiacere di tutta la comunità: "È una notizia dilaniante, quella arrivata in paese in queste ore, che ci ha lasciato tutti sconvolti. E’ volato in cielo un piccolo angelo di 11 anni, Christian Tisato. Nonostante i ricoveri, le terapie seguite con una forza e una tenacia fuori dal comune, da vero combattente, la malattia lo ha vinto – ha commentato il primo cittadino commosso – Christian è stato un bambino straordinario, dotato di una forza incredibile che gli ha permesso di sfidare il suo terribile destino. In queste disgrazie è impossibile trovare delle parole che possano lenire l’enorme dolore".

Alcuni mesi fa, a fine marzo, il Carlino si era occupato di una vicenda che aveva interessato direttamente il giovane Christian: una visita a sorpresa, a domicilio, di un gruppo di agenti della polizia stradale, arrivato a San Martino con una potente Lamborghini Diablo del 113.

Per Christian era stata una gioia immensa, seduto al posto di guida per far suonare le sirene e far rombare il motore.

A lui erano stati donati modellini di auto della polizia, il cappellino degli agenti e pure zainetto e cappellino messi a disposizione dalla casa motociclistica Ducati. Christian aveva concluso le scuole elementari e frequentava la prima media, ma seguendo lezioni in videoconferenza, quando le condizioni glielo permettevano.

In profondo lutto i genitori Marco e Valentina, il fratello Samuel, i nonni Tiziano e Nazzarena, bisnonni e altri parenti.

I funerali sono fissati per domani, 3 gennaio, alle 10 dalla Casa funeraria Rossi di San Martino in Rio per la chiesa parrocchiale del paese e per il locale cimitero. Stasera alle 20 in chiesa la recita del Rosario. Eventuali offerte a favore di Ageop Ricerca di Bologna.