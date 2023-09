"Ci avevano detto che i silos erano vuoti"

"La Pellicciari aveva avuto la rassicurazione da Lanzi e Fantuzzi che i silos erano vuoti e che comunque in passato avevano contenuto acqua e olio. Una miscela che non avrebbe dovuto esplodere".

Così ha detto ieri in tribunale a Reggio il direttore tecnico della squadra della ditta Pellicciari che aveva contratto di manutenzione con Iren, durante il processo con rito ordinario per la morte di Silvio Sotgiu (foto), vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto la mattina del 9 ottobre 2018. L’uomo perse la vita a causa dell’esplosione di un silos nel centro rifiuti gestito dalla multiutility in via dei Gonzaga. Il pm Stignani (ora sostituito dalla collega Valentina Salvi) iscrisse cinque persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Nell’aprile 2021 due dirigenti che scelsero il rito abbreviato furono assolti, mentre un altro responsabile patteggiò 1 anno e 4 mesi, pena sospesa. Due lavoratori che si occupavano delle emulsioni in via dei Gonzaga sono stati invece rinviati a giudizio e ora sono imputati davanti al giudice Francesca Piergallini: si tratta di Nicolò Lanzi e Federico Fantuzzi, quest’ultimo in pensione. Due familiari della vittima (la compagna e un nipote) si sono costituiti parte civile nel procedimento (mentre in sede civile assieme ad altri familiari hanno già ottenuto un risarcimento complessivo di circa 800mila euro). In aula, ieri, davanti al giudice Francesca Piergallini, ha testimoniato anche un ispettore dello Spsal (prevenzione sul lavoro) precisando come dopo questo infortunio mortale siano state mosse (non solo nei confronti di Iren) nuove prescrizioni in merito alla sicurezza sul lavoro. Dal punto di vista della difesa, invece (rappresentata dall’avvocato Alessandro Nizzoli) i silos presentano sull’esterno l’asta di livello da cui sarebbe stato visibile il fatto che ci fosse del contenuto e non fossero vuoti. Tutto rinviato per altri testimoni a fine ottobre.