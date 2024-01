"Ci costituiremo parte civile contro di lui"

Il Comune di Reggio non si è mai voltato dall’altra parte quando si sono verificati episodi di violenza contro le donne, e questo non accadrà nemmeno in futuro. L’Amministrazione si costituirà parte civile contro l’uomo che ha sfregiato, violentato e picchiato una donna all’interno del suo appartamento e proporremo alle associazioni con le quali collaboriamo da anni su questi temi di essere al nostro fianco. Apprendo di questo fatto di gravità inaudita davanti al quale non si può restare in silenzio. Ogni tre giorni in questo Paese una donna viene uccisa, è un dato che lascia allibiti e che ci costringe a riflettere (...).

(*) sindaco di Reggio Emilia