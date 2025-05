"Ci ha insegnato ad ascoltare la nostra mente"

Quest’anno abbiamo partecipato a diversi progetti, e uno di questi è stato quello di yoga. È stata un’esperienza molto interessante, perché ci ha insegnato diverse posizioni, come quelle del cane a testa in su e il cane a testa in giù, l’albero, il gatto, il guerriero e il saluto al sole. Ci ha insegnato ad ascoltare il respiro e avere dei momenti tutti per noi, per rilassarci o sfogarci immaginando di essere in un mondo a parte dove ci siamo solo noi con degli animali immaginari con cui parliamo.

Lo yoga è una disciplina molto antica, sopravvissuta fino ai nostri giorni grazie al suo valore e alla sua adattabilità a vari ambiti. Ha il fine di conciliare e riappacificare il corpo e la mente, rendendo armonica ogni differenza attraverso l’educazione dolce all’ascolto profondo di sé: questo vuol dire allenarsi a tirare fuori la forza positiva della mente, mettendola in condizione di fare il miglior lavoro possibile per raggiungere il benessere psicofisico, utilizzando gli strumenti che ha a disposizione. Lo yoga è molto utilizzato per combattere lo stress, gli stati d’ansia e i ritmi sempre più sostenuti della nostra vita quotidiana. Noi pensiamo che sarebbe un’esperienza da rifare, perché è stata un’attività molto interessante. Ci ha insegnato a calmare il respiro e ci ha fatto riflettere sulle nostre azioni, il tutto accompagnato da una musica rilassante in sottofondo.

Classi I E e I F