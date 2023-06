"Ci hanno presi di mira" Gelateria 90 svaligiata Rubato tutto l’incasso

La vetrina spaccata e l’interno sottosopra: così si è svegliata la Gelateria 90 ieri mattina, dopo l’irruzione nella notte tra giovedì e venerdì di alcuni ladri che stanno razziando varie attività di via Emilia Ospizio, in particolare della zona appena esterna al centro, a pochi passi dallo stadio Mirabello. Un episodio quindi che non sarebbe isolato, un fenomeno diffuso conosciuto dalle forze dell’ordine.

"La notte prima erano entrati nel locale di fianco al mio – spiega il titolare Matteo Bondavalli – e stanotte è toccato a me, con la differenza che qui hanno fatto anche danni".

E poi spiega la dinamica del colpo: "Con un martelletto hanno bucato la vetrina, poi sono riusciti ad aprire ed entrare: solo la vetrata costa diecimila euro, in più hanno vuotato la cassa che conteneva l’incasso del giorno e messo a soqquadro l’interno. Il danno totale è di 15mila euro, circa". I soldi non sono però ciò di cui il proprietario della gelateria vuole parlare: "Siamo assicurati e quindi avremo un rimborso. È anche andata bene che appena entrati hanno disattivato la telecamera interna, così nessuno di noi è venuto e non ci sono stati scontri fisici che sono la prima cosa da evitare. Il vero problema è, piuttosto, che i colpevoli sono soggetti con problemi di tossicodipendenza che un tempo vivevano alle Reggiane e, adesso che in stazione la polizia usa il pugno duro, si sono spostati qui".

L’ennesimo spostamento del gruppo di senza dimora quindi? Secondo il titolare della gelateria è così. Anche per le tempistiche: "Da circa un mese stanno in questa zona e già varie volte hanno colpito questi edifici – continua Bondavalli – Come dicevo, giusto ieri notte (tra mercoledì e giovedì, ndr) sono entrati qui di fianco, passando attraverso una finestrella. Nella zona addirittura stiamo tagliando molti alberi e siepi per evitare che si creino nascondigli e aree d’ombra e poter sorvegliare tutto al meglio. Qualcuno si sta seriamente attivando per mettere in campo già tra pochi giorni delle guardie private, ma bisogna occuparsi seriamente di queste persone, anche perché adesso che da queste parti abbiamo iniziato a difenderci probabilmente si sposteranno". L’attività si è comunque immediatamente rimessa al lavoro e Bondavalli non pensa al suo problema specifico: "Siamo uno staff di una dozzina di persone e voglio ringraziare tutti perché grazie al lavoro di squadra già oggi abbiamo sistemato tutto e in poche ore siamo aperti e operativi. Poi, magari adesso che non è successo a un singolo ma alla Gelateria 90, spero che questo episodio serva a dimostrare alla città l’urgenza del problema".

Tommaso Vezzani