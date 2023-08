"Ci ho sempre creduto Sono molto ottimista"

"Io ci ho sempre creduto, è un dato processuale importante, utile all’accertamento dei fatti. Nelle nostre prove c’era l’esame di tutti gli imputati, quindi siamo ben contenti di poterlo fare su una persona presente".

L’avvocato Liborio Cataliotti, che nel processo per l’omicidio di Saman Abbas difende lo zio, Danish Hasnain, è ottimista sull’estradizione di Shabbar Abbas: "Sappiamo bene che trattati o non trattati la diplomazioa ha sempre il sopravvento sugli Stati. Dopo che la magistratura pakistana si è espressa positivamente e così ha fatto il goverro uscente, sarebbe soprendente che ci fosse uno stop definitivo sull’estradizione.Vedremo... "

E aggiunge: "Sono però compiaciuto per come la giustizia italiana, tribunale di Reggio Emilia e istituzioni, si stanno movendo garantendo la protezione a chi va protetto (lo dico in relazione alla moglie del mio cliente e a chi ha ricevuto minacce in questo processo, come il fidanzato Saqib) ed efficienza – continua Cataliotti – assicurando la partecipazione attiva di tutti gli imputati, siano colpevoli o meno, andando ad arrestarli in Francia, Spagna e Pakistan".

In un contesto di questo tipo "abbiamo assistito a una azione sinergica veramente preziosa, puntuale e condivisibile a tutela di tutti – conclude il legale –. Alla fine, in condizioni del genere, la verità processuale combacia con quella reale. Ed è questo quello a cui dobbiamo tendere".