"Ci inseguiva. Avevamo paura" Ore di panico in pronto soccorso Fermato dopo 80mila euro di danni

"Si è alzato dalla barella mentre lo stavamo visitando. Il suo sguardo è cambiato. Non ha detto nulla. Ma ha iniziato a colpire tutto ciò che trovava con un bastone porta flebo. Poi, all’esterno, si è armato di un grosso mattone da cantiere e si è messo a rincorrerci, cercando di aprire le porte, colpite con il mattone. Per fortuna non avevamo pazienti in assistenza. Sarebbe stato difficile tutelare la loro sicurezza in quelle condizioni. Abbiamo avuto tanta paura".

Sono le parole degli operatori sanitari che erano in turno ieri notte al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, alle prese con un pakistano trentenne, abitante a Fabbrico, completamente fuori controllo.

Verso mezzanotte è stato raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa al parco delle Pradelle di Reggiolo, in stato di ebbrezza alcolica, ferito in una rissa con suoi connazionali. Scortata dalla polizia locale, l’ambulanza lo ha portato in ospedale. Ma in pronto soccorso è successo di tutto.

"Ci rincorreva uno ad uno, mentre cercavamo di scappare e nello stesso tempo telefonando al 112 per chiedere aiuto", racconta il dottor Luca Bonini, in turno ieri notte. Un’infermiera ha chiesto aiuto al fidanzato, carabiniere, che abita poco distante dall’ospedale. E’ stato lui ad affrontare lo straniero, raggiunto subito dopo dai carabinieri di Luzzara e Brescello, arrestando il pakistano, usando lo spray al peperoncino e poi le manette. A quel punto la situazione è tornata in sicurezza. Ma con evidenti danni a porte, vetri, attrezzature mediche, costosi ecografi, computer, fino al parabrezza dell’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, totalmente da sostituire.

In tutto si calcola un danno di almeno 80 mila euro. Da aggiungere pure l’interruzione di pubblico servizio: "Il pronto soccorso – ha spiegato il dottor Stefano De Pietri, responsabile Emergenza-urgenza area nord – è rimasto chiuso per tutta la notte, con il 118 che ha dirottato i mezzi di emergenza della Bassa verso il Santa Maria Nuova di Reggio. Abbiamo attivato due ambulatori pronti per emergenze. E abbiamo atteso il ripristino di tutti i locali prima di riaprire il reparto". Già ieri mattina presto il pronto soccorso era nuovamente operativo. L’azienda ha sporto denuncia. "La Direzione e tutti i colleghi sono vicini agli operatori del Pronto Soccorso di Guastalla, già provati da un lungo periodo di forte pressione legata principalmente alle difficoltà della fase post pandemica".

Antonio Lecci