"Ci saranno taxi abusivi" L’allarme del consorzio

Da grandi spostamenti derivano grandi complessità e Lorenza Savarese, presidente del Consorzio taxisti reggiani, lo sa bene. Nel raccontarli comincia da un caso verificatosi già l’anno scorso: "Ci saranno taxisti abusivi. Li abbiamo visti con il tutto esaurito per Ligabue, poi nella serata del concerto per le donne. Si piazzavano alle fiere e si presentavano come navette, con pulmini da 7 o 8 posti, per poi scaricare i passeggeri alla rotonda di via Adua".

Il problema era stato pesante e quest’anno occorre stare in guardia: "Gli utenti potrebbero essere avvicinati da persone non autorizzate. I taxi, a parte la lucciola in alto, sono tutti riconoscibili dal logo del Comune e dalla sigla davanti alla ruota anteriore, mentre i noleggi con conducente hanno uno stemma piombato di fianco alla targa. Chi non ha questa dicitura non è regolare".

Il Consorzio metterà in campo tutte le sue forze, 56 anime che faranno del loro meglio con un servizio rinforzato h24 anche nel giorno successivo. Savarese però non crede che basterà, anche per problemi organizzativi: "I Comuni non ci chiedono mai il nostro parere sulla viabilità e riceviamo notizie solo 48 o 24 ore prima dell’evento. Io vado a tanti concerti e vedo che ovunque i pedoni hanno un percorso unico e obbligatorio, pullman, taxi e auto blu un altro. È stato così anche per Springsteen a Ferrara. Qui a Reggio non succede mai, la gente cammina sia su via Adua che su via del Chionso, per cui noi veniamo fermati prima e ci imbottigliamo nel traffico, mentre l’utente deve fare tre chilometri a piedi".

Le code sono un problema serio: "Se anziché mezz’ora ci metto un’ora e venti a fare andata e ritorno dalla Mediopadana, posso smaltire molti gruppi in meno". Motivo per cui le navette sarebbero tutt’altro che spiacevoli, per i taxisti: "Non abbiamo sentito nulla, anche stavolta dubito che ci saranno. Con centomila persone, daremmo da lavorare anche ai colleghi di Palermo. L’anno scorso avevo fatto i conti e dovremmo aver servito mille o 1.500 persone nelle serate dei concerti, tutte le forze possibili sarebbero ben accette, altroché".

Per una serata movimentata, la presidente del Ctr dà un consiglio agli utenti: "Da aprile è attiva l’app ‘taximove’ (scaricabile su www.taximove.it) che permette di prenotare direttamente la corsa bypassando il centralino e le nostre povere operatrici che saranno prese d’assalto".