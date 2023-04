"Ci siamo candidati per gli allenamenti"

"Ci siamo candidati ad ospitare gli allenamenti delle nazionali di calcio qualora l’Italia si dovesse aggiudicare la competizione di Euro 2032 (gli Europei di calcio, ndr) come Paese ospitante. Ad annunciarlo è la stessa Simona Giorgetta (foto), amministratrice unica della Mapei Stadium srl che gestisce l’impianto. Sarebbe un ulteriore step internazionale per uno stadio gioiello che ha già ospitato le partite della Nazionale italiana, nonché di Europa League, oltre che l’Europeo Under 21, la finale di Supercoppa Italiana e la finalissima della Champions League femminile.