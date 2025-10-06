"Ci siamo rilassati troppo, non sono molto felice"

Coach Dimitris Priftis si gode la vittoria ma allo stesso tempo guarda già cosa si deve migliorare. "Vediamo il risultato positivo – dice il trainer greco – volevamo vincere all’esordio perché la prima gara è sempre molto particolare. Onestamente, non sono molto felice perché ho visto la mia squadra inconsistente nel secondo tempo e questa cosa mi rende preoccupato. Ora abbiamo un’altra settimana per concentrarci solo sul campionato poi inizierà il doppio impegno con la coppa. Detto questo, l’ultima cosa che dobbiamo fare è essere pessimisti, abbiamo comunque vinto la prima gara della stagione".

Il motivo dell’inconsistenza?

"Penso che non abbiamo avuto il killer instinct per dominare la partita, ci siamo rilassati un po’ troppo. Non so se sia passività, fatica o arroganza ma è qualcosa su cui dobbiamo lavorare per farci trovare pronti".

Cosa ne pensa dello stato della squadra: se l’aspettava più avanti o più indietro?

"Come ogni anno, su alcune cose siamo messi meglio mentre su altre bisogna migliorare. Sicuramente abbiamo bisogno di lavorare per portare la gara sui binari a noi più congeniali e coprire le nostre debolezze per controllare il match, dovremo ridurre gli altri e bassi e anche fare meglio ai tiri liberi. Poi dovremo anche capire dove ci posizioniamo all’interno della lega".

Il coach udinese Adriano Vertemati elogia la prestazione della Una Hotels: "Bisogna fare i complimenti a Reggio che ha meritato di vincere. Il primo quarto non lo abbiamo praticamente giocato mentre gli altri periodi, seppur conditi da errori, siamo andati meglio di fronte a giocatori che avevamo mandato in fiducia noi. Poi Caupain coi pick ‘n roll ha creato vantaggi, mettendo la palla in mano ai lunghi: a fine primo tempo, l’Una Hotels aveva 17 canestri dal campo di cui 16 segnati su assist".

Cesare Corbelli