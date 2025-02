Ci sono altri Diavoli che vincono

In questo periodo anche il Valorugby cadetto sta volando, come il Valorugby di Elite. Nell’ultima giornata di andata di serie C la squadra di Manici, Esteki e Vezzani ha vinto in trasferta lo scontro diretto con Noceto, 7-41, prendendosi la seconda posizione solitaria in classifica alle spalle del Rugby Parma. Con questo successo i giovani granata, con l’azzurrino Kakalaishvili in prima linea, si lanciano verso i play-off promozione, ai quali nella tarda primavera parteciperanno le migliori due emiliano-romagnole e le prime due umbro-marchigiane (le migliori del barrage tra Pesaro, Fano, Castello, Foligno). Semifinali “secche” a metà maggio e finale promozione il 1 giugno. Una sola promozione in palio per tre regioni: conquistare la serie B sarà tutt’altro che facile.

Serie C Promozione, 8ª giornata: Noceto-Valorugby 7-41, Imola-Formigine 29-10, Ferrara-Romagna 42-34, Carpi-Parma 5-28; riposa Faenza. Classifica C Promozione: Rugby Parma 39 punti, Valorugby 35, Noceto 30, Cus Ferrara 21, Carpi 20, Imola 14, Forlì 13, Faenza 10, Highlanders 0.

Marco Ballabeni