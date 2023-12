"Ci sono i ladri". Ma è una visione per la droga

I ladri c’erano: non in casa però, bensì solo nella mente annebbiata di due ragazzi che avevano assunto droga e poi allertato i carabinieri per un’intrusione mai esistita. È la storia davvero stupefacente, e non è solo un gioco di parole, che emerge da un processo a carico dei due giovani. Uno di loro, oggi 36enne, diede l’allarme ai carabinieri, la sera del 14 maggio 2020, dalla propria abitazione di Casalgrande: "Venite, stanno entrando i ladri". Insieme a lui c’era un amico, un 35enne, con il quale gli uomini dell’Arma, al loro arrivo, presero contatto, dopo averlo visto affacciato dalla finestra: pure lui chiese aiuto per la presenza di ladri in casa. Vedendolo però molto agitato, i carabinieri intuirono che aveva un malessere psicofisico, probabilmente causato dall’uso di droga. E constatarono che, appunto, non vi era stato alcun tentativo di furto in casa: quell’allerta fu solo il frutto della loro percezione delirante, un po’ nello stile del film ‘Paura e delirio a Las Vegas’.

Tuttavia il sopralluogo per i carabinieri fu tutt’altro che inutile: quella sera, salendo al piano superiore, videro sacchi di fertilizzante da 25 chili l’uno, liquidi che accelerano la crescita e una busta contenente foglie secche di marijuana. Chiesero così ai ragazzi di farsi aprire una camera chiusa, che risultò adibita a serra: qui c’erano 82 piante di marijuana in piena fioritura, contornate da fortissime luci artificiali al soffitto, ventilatori e un impianto di irrigazione. Poi emersero anche un bilancino di precisione, un foglio con cifre e nomi, buste di cellophane di grandi dimensioni. I due giovani furono arrestati e poi, all’esito del processo con rito abbreviato, in primo grado, nel giugno 2020, condannati entrambi a 2 anni, 2 mesi e 28mila euro di multa per coltivazione di sostanze stupefacenti. Al giorno successivo alla perquisizione, cioè il 15 maggio 2020, risale invece la scoperta che i due detenevano nella loro casa 20 grammi di cocaina: per questo fatto, accertato a Reggio, i ragazzi sono stati processati ieri ed entrambi assolti dal giudice Giovanni Ghini. Il pm aveva chiesto due anni di condanna; la difesa, affidata all’avvocato Costantino Diana, ha dimostrato che entrambi abusavano di stupefacenti e ha prodotto documenti sul percorso che entrambi hanno nel frattempo intrapreso per disintossicarsi dalla droga.