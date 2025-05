Ci sono risorse ulteriori per oltre 5 milioni di euro. Coinvolta Reggiolo

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto dall’ordinanza 34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.

I comuni della provincia di Reggio coinvolti dal provvedimento sono Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo. Si sono poi generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call, con una dotazione di risorse pari a 5.817.854 milioni, destinata a 13 comuni. Nel reggiano è coinvolto il Comune di Reggiolo.