"Ci sono risse anche di giorno"

Martina Marcello, 24 anni, è originaria di Bergamo. "Dall’area intorno al chiosco fino a lì – indica con la mano il perimetro dove i bambini vanno a giocare – è una parte bella e vivibile, ma la zona che si apre dietro non è opportuno frequentarla", spiega Martina, habitué del Parco, amica di Brunella. "Certo, i rischi peggiori si corrono di sera, anche se è capitato di assistere a tentativi di risse alle 15 di pomeriggio". Per evitare, però, che il nostro polmone verde diventi ricettacolo di delinquenti non bastano poche iniziative l’anno, osserva Martina: "La gente crea un certo tipo di ambiente, e più la qualità dell’offerta è alta maggiore è il tasso di sicurezza".