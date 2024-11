"Ci vorrebbero pene severe"

Ha due figlie femmine Francesca Rizzo,

una di 11 e una di 5 anni.

"Non è facile fare i genitori al giorno d’oggi -dice–, hai spesso il timore che possa succedere qualcosa, anche perché se ne sentono tante".

"Ora sono ancora piccoline ma mi spaventerebbe farle uscire la sera da sola in una città come Reggio Emilia, dove ci sono pochi posti sicuri".

Parla non solo da madre di due bimbe, anche da donna: "Le pene dovrebbero essere più aggressive, anche se si tratta di minorenni. Il mondo è cambiato, non è più come una volta".