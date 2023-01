"Ci vuole un estraneo, una ditta con white-list"

di Alessandra Codeluppi

Avrebbe dato una falsa rappresentazione di un edificio, facendo passare per abitabili locali a uso agricolo. E gonfiare così il contributo pubblico per la ristrutturazione post terremoto 2012, da 64mila a 146mila euro. La vicenda dall’edificio di Borgo Mantovano è, per gli inquirenti, emblematica delle condotte illecite attribuite a Giuseppe Todaro, 36enne di Reggiolo ora in carcere nell’ambito dall’operazione ‘Sisma’, condotta dai carabinieri di Mantova coordinati dalla Dda di Brescia. Per lui, architetto e tecnico istruttore per i Comuni del cratere mantovano, nipote del boss di Cutro Antonio Dragone ucciso nel 2004, sono formulate la corruzione e concussione con l’aggravante mafiosa: tangenti per gonfiare i finanziamenti pubblici post sisma e accelerare i tempi, subordinando i vantaggi ai lavori affidati alla propria ditta.

Todaro si accordò con un geometra comunale di Borgo Mantovano per scrivere alla struttura commissariale della Regione Lombardia "alcune stupidate tanto per far contenti quelli del Cts e pararci il c. per eventuali...". Così fu documentato in modo artefatto lo stato degli immobili danneggiati: "Acquisiamo la foto che la porta esisteva. E che sai che c’è il disegno dove non c’è la porta e l’altro dove c’è". Non solo. L’architetto diceva al padre Raffaele Todaro, pure lui in carcere: "Questi qua dell’anticorruzione... immobiliare. Hanno scritto in quel registro bello... schifo! Stamattina ho chiuso la pratica, 120mila euro di lavori". E poi, riferendosi al committente: "Deve cacciare i soldi, sennò... non gli devi fare la pittura e l’intonaco sopra, non ci sono le finestre... dopo ti spiego tutto, non è che ti fai imballoccare tu". E ancora: "Vedrai, è un contadino, tu hai 132 meno l’Iva, 120. Lui prendeva se... 46, ne ha 120. Gli dici no, già dovete ringraziare. E se lo agganciavo prima, ha fatto un intervento da 950mila euro". Prova, secondo gli inquirenti, "che al committente è stato riconosciuto, in cambio dell’affidamento dei lavori a un’impresa della famiglia Todaro, un importo tanto superiore a quello spettante da suscitare stupore nello stesso Raffaele". È il 36enne a spiegare a un’indagata: "Digli che quello che c’è da spendere lo spenda perché gli è stato dato più del dovuto". Prima della concessione dell’importo, lo stesso Todaro aveva chiesto parere al Cts, "ottenendo un parere negativo, ma non vincolante perché superabile dal sindaco o dallo stesso tecnico istruttore, perché erano locali agricoli". I lavori presero il via nel settembre 2020, ma Todaro cercò di nascondere i propri rapporti con la società di famiglia esecutrice dei lavori, la Bondeno srls. Stessa mossa sarebbe stata fatta per il cantiere di via Gavello, a Reggiolo. Sulla Bondeno, con sede a Gonzaga (Mn), transitavano i soldi "frutto dei lavori illecitamente procurati al pubblico ufficiale": "Facendo tanti imbrogli... ho fatto la vita... ho speso... ma ho messo delle belle cose da parte, 150mila euro". Bisticcia col padre Raffaele per spartirseli. Le imprese di famiglia erano state raggiunte da provvedimenti della Prefettura. Lui "si preoccupò di trovare prestanomi per operare liberamente": "Devo appoggiarmi ad altri cristiani. Ci vuole un estraneo e una ditta con già la white list".