’Ciak’ in centro per la serie tv ’Estranei’

Sono ormai sempre più intense le attività sul set della serie tv "Estranei", una produzione di Eagle Original Content in collaborazione con Emilia-Romagna Film, destinata a Raidue, che viene ambientata in particolare a Correggio e nel Reggiano. La regia è affidata a Cosimo Alemà. Non passa inosservato, ormai ogni giorno, il viavai della troupe impegnata nelle riprese, di cui sono protagonisti anche attori molto conosciuti al pubblico come Ricky Memphis, Giulio Scarpati e altri ancora.

Molte delle scene si svolgono in pieno centro storico a Correggio, nella zona di corso Mazzini, dove lo storico Palazzo Cattini, accanto al monumento ai Caduti, è stata trasformato nella caserma dei carabinieri e in una caffetteria, il Bar Manila, con arredi molto particolari, che richiamano l’attenzione dei numerosi curiosi che si fermano a osservare la zona del set.

Pur se al momento dei "ciak" i passanti vengono invitati ad allontanarsi, in modo da poter consentire lo svolgimento delle riprese delle scene destinate a comporre la serie televisiva. Ricky Memphis interpreta il ruolo del carabinieri, ma ci sono anche dei personaggi locali che sono stati selezionati per alcune parti minori per la serie televisiva.

Si ricorda che durante le riprese alcune aree di piazza San Quirino e di piazzale Conciapelli sono utilizzati come parcheggio per mezzi tecnici e per i camion. Questo comporta quindi modifiche ai parcheggi abituali, sarà così almeno fino al 18 maggio. I correggesi stanno seguendo con molta curiosità questa nuova esperienza televisiva, che permetterà di far conoscere ancora una volta a livello nazionale alcuni scorci del centro storico della cittadina.

E non mancano occasioni per un saluto o per una foto ricordo con gli attori, in particolare Ricky Memphis e Giulio Scarpati, che finora sono apparsi molto disponibili con gli ammiratori.

Antonio Lecci