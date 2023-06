"Ciao amico mio, ora saltelli tra le nuvole"

Il volo dei palloncini colorati (foto sotto) che si fermano improvvisamente sotto il porticato della chiesa parrocchiale. Restano bloccati per alcuni istanti, come a non volerne sapere di staccarsi da questo mondo. Poi, mentre viene intonata "Supereroi" di Mister Rain, ecco che i palloncini si liberano, prendendo quota, "inseguendo" la scritta dorata col nome di Alessio, che già è alta in cielo. E’ stato il saluto finale di familiari e amici ad Alessio Manfredini, il ragazzo di 25 anni, annegato nel lago di Garda, sabato pomeriggio, mentre era col fratello e un amico sulle rive di Sirmione, per una giornata di relax. Il feretro, giunto dall’obitorio di Desenzano a bordo del carro funebre dell’agenzia Oliverio, è arrivato verso le 11 in centro a Brescello. C’è stata una breve sosta davanti al bar Piccola Lu, luogo di ritrovo di Alessio e dei suoi familiari, che erano lì insieme agli amici più cari. Poi in corteo fino alla chiesa parrocchiale del paese per la messa officiata da don Giancarlo Minotta, il quale si è soffermato sulla "difficoltà del distacco", sull’incredulità di una morte che coinvolge un ragazzo di soli 25 anni. Maria Luana Pittella, barista del locale di famiglia frequentato da Alessio, con accanto Mirko, il fratello minore del giovane scomparso, ha voluto ricordare l’amico come "un’ombra protettiva", sempre pronto per gli altri e che ora "saltella tra le nuvole". Presente in chiesa anche il sindaco Carlo Fiumicino, che ha portato ai familiari di Alessio il cordoglio di tutta la comunità locale. Al termine della funzione religiosa, sul sagrato della chiesa, sono stati sparsi palloncini attorno al feretro, mentre altri sono stati fatti volare insieme alla scritta del nome di Alessio, un ragazzo che tutti hanno definito "ricco di vita", che sognava un mondo felice e che voleva diventare un apprezzato cantante rap. In molti si sono stretti alla famiglia in lutto, in particolare a mamma Anna, ai fratelli Mirko e Davide, agli altri parenti del giovane scomparso. Infine, l’ultimo viaggio verso il cimitero del paese, per la tumulazione.

Antonio Lecci