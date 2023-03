"Ciao Debbi, ora insegna agli angeli a sorridere"

E’ stato concesso il nulla osta per i funerali di Debora Avigni, la giovane mamma di 27 anni, originaria di Guastalla, vittima l’altro pomeriggio di un incidente stradale nel Mantovano, dove abitava da alcuni anni.

I funerali, affidati all’agenzia Losi, si svolgono martedì partendo alle 9,15 dalla Fondazione ospedale civile di Gonzaga, dove da stamattina è allestita la camera ardente, alle 9,30 la messa alla chiesa parrocchiale di Gonzaga e, infine, l’ultimo viaggio al cimitero del paese mantovano. Lascia il compagno Roberto, il figlio Mattia, di sei anni, la madre Mara con Luca, Roberto ed Elena, il padre Davide, Elisa, Massimiliano e altri parenti.

Debora Avigni, che lavorava al supermercato Lidl a Gonzaga, aveva ancora molte amicizie nella Bassa Reggiana. La ricordano con affetto ex compagni di scuola e docenti dell’istituto Carrara di Guastalla.

Sono tanti i messaggi di cordoglio: "Resterai in ogni gesto bello, in ogni azione buona, in ogni abbraccio, perché così eri tu. Insegna agli angeli a sorridere", "Ciao Debbi, continua a sorridere come solo tu sai fare", "Te ne sei andata e ci lasci il bellissimo ricordo della tua risata e della tua solarità, che non mancavano mai", "Che vuoto che lasci, piccola grande donna... Sei dovuta crescere velocemente, hai dovuto affrontare scelte difficili, che ti hanno resa una persona solare, buona, disponibile con tutti", "Stai vicino al tuo bambino e al tuo compagno. Ti porterò sempre nel cuore".

Antonio Lecci