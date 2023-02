"Ciao Ercole, sei stato un uomo esemplare"

Grande commozione e dolore ieri mattina ad Albinea all’ultimo addio dell’insegnante-giornalista Ercole Leurini, deceduto sabato all’età di 83 anni.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa di San Gaetano di Albinea. Il sindaco Nico Giberti, prima dell’inizio della funzione religiosa di commiato, all’esterno dell’edificio sacro ha espresso le condoglianze al figlio Cristiano per manifestare la vicinanza dell’amministrazione comunale.

Tanti i messaggi di cordoglio, pubblicati anche su Facebook, arrivati alla famiglia di Ercole Leurini che nel passato era stato apprezzato insegnante di lettere, fino al pensionamento, all’istituto Zanelli di Reggio. Insegnò anche all’Ipsia Lombardini.

Era un appassionato di poesia, storia, arte oltre che di giornalismo Numerose le iniziative ed eventi culturali nella nostra provincia in cui Leurini partecipò e fu protagonista con successo in rappresentazioni o come voce narrante.

Tanti i giornalisti reggiani che hanno conosciuto Ercole, originario di Viano. Leurini fu pure impegnato per la televisione locale e i quotidiani.

Il giornalista Pierpaolo Cattozzi l’ha ricordato come "un uomo e insegnante esemplare".

Il prof. Leurini lascia il figlio Cristiano, la nuora Anna, l’adorata nipote Caterina e gli altri parenti.

La salma dell’ex docente ieri, terminato il rito funebre, è stata poi accompagnata al cimitero Parco Caselline di Albinea dove riposerà.

La famiglia del defunto ha chiesto non fiori, ma eventuali offerte in favore del Core di Reggio.

mat. b.