"Ciao gigante buono". Il cestista Samuel Dilas non ce l’ha fatta. Muore a soli 24 anni

Il cuore generoso di Samuel Dilas si è fermato nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale di Brescia, dove il giovane pivot di Novellara era ricoverato. È stato vinto dagli effetti di un grave malore che lo aveva colpito venerdì, a poche ore dalla dimissione da un precedente ricovero per una patologia polmonare. Era atteso da un periodo di convalescenza, che doveva trascorrere a Novellara. Ma un destino crudele lo ha tolto agli affetti dei suoi cari e di tantissimi amici.

A Novellara, così come a Forlì e a Lumezzane, dove era stato protagonista di tante gare sul parquet, si è sperato fino all’ultimo che la forte fibra di Samuel potesse superare questo enorme ostacolo. Ma verso le 18 di ieri è arrivata la conferma del decesso del cestista di 24 anni, famiglia originaria della Croazia, nato a Varese, cresciuto a Novellara, la cittadina dove abitava e dove vivono i suoi familiari (i genitori Torsen, detto Igor, e Chiara Cattini, la sorella minore Maia, i nonni Vincenzo e Sonia) e dove lascia molti amici. La notizia è giunta agli amici della Pallacanestro Novellara all’inizio della gara casalinga contro il Modena Basket.

Essendo la partita già iniziata, non è stato possibile rendergli subito omaggio con un minuto di raccoglimento (osservato invece a Forlì dove la partita era in programma in serata, con la notizia della morte già appresa) . "Lo faremo nella prossima gara in trasferta e nella successiva partita casalinga", garantisce il presidente Daniele Mariani Cerati. Lo stesso presidente è stato tra coloro che fino all’ultimo hanno sperato nel "miracolo", pur sapendo che le speranze di ripresa erano ridotte al lumicino. Tanto che già sabato la Virtus Lumezzane, attuale squadra di Samuel, aveva deciso di rinviare la gara in programma ieri. "La Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas", il messaggio sui social della squadra bresciana. Subito dopo è giunto il ricordo della Pallacanestro Forlì, in cui Samuel aveva giocato tra il 2018 e il 2021: "Samuel si è contraddistinto come un ragazzo d’oro prima ancora che giovane giocatore di prospettiva".

Forte il cordoglio anche a Novellara, soprattutto tra i giovani. Pure il sindaco Elena Carletti sta vivendo un dolore enorme, essendo imparentata con la famiglia del cestista. "Mia madre – dice il primo cittadino, che in serata ha diffuso sui social la foto di una vittoria storica per la squadra di Dilas – è cugina della nonna di Samuel. Lo conosco da quando era bambino. Siamo sempre stati in ottimi rapporti. È un lutto che colpisce tutta la nostra comunità, ma che mi colpisce pure in modo personale. Il dolore è forte, palpabile qui a Novellara. E non solo".

E c’è pure un forte legame con i Nomadi, la band nata a Novellara sessant’anni fa: Cristian Cattini, zio di Samuel, è autore di celebri brani eseguiti dal gruppo di Beppe Carletti. Moltissimi i messaggi affidati ai social dagli amici: tutti a ricordare il carattere generoso e disponibile di Samuel: "Hai sempre pensato agli altri prima che a te, anche per questo sei stato tanto amato". Una delle frasi. E ancora: "Eri un gigante, più per le qualità umane che per le tue indiscutibili doti fisiche. Adesso la doccia gelata. Impossibile. Impossibile per il giocatore dall’animo più buono che io abbia incontrato". "Ciao Sam. Ti saluto, ma so che ci sei ancora…".