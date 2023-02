Ciao Ivan, maestro di scrittura

Si è spento a 67 anni Ivano Paterlini, storico giornalista della Gazzetta di Reggio - di cui era stato caporedattore - e grandissimo appassionato sportivo.

Nel suo cuore la Reggiana ha sempre rappresentato la squadra da tifare prima ancora della società sportiva da seguire, con scuploo, per lavoro.

Paterlini conviveva da qualche anno con una difficile malattia, che negli ultimi tempi si era fatta sempre più grave.

Per il giornalismo reggiano e per il mondo sportivo rimane una vera e propria istituzione. Aveva iniziato gli studi universitari in medicina.

Poi, complice anche la perdita del padre, aveva deciso di concentrare i suoi interessi sulla sua vera, grande passione: il giornalismo.

Passato sotto l’ala di Guglielmo Fanticini, colonna portante del settore, aveva iniziato a lavorare alla Gazzetta di Reggio, dove ha guidato la cronaca cittadina fino alla metà degli anni Novanta. Indimenticabili i suoi titoli arguti e ironici, dei veri colpi di genio. Titoli che rispecchiavano il suo carattere pacato ma attraversato da una vena ironica capace di produrre battute fulminanti, irresistibili.

Poi Ivan passò all’amato sport fino al 2016, quando è andato in pensione.

Sport, dicevamo.

Certamente la Reggiana: memorabili in tal senso le sue mitiche pagelle del lunedì, con quel mix di ironia e cultura che lo ha sempre contraddistinto e identificato; spesso pungenti, mai offensive.

Ma Ivan (come era conosciuto tra gli amici) aveva una grande passione anche per l’hockey su pista, di cui fu uno strenuo sostenitore.

"Aveva tanti amici. E persone più indifferenti, ma nemici mai", lo ha ricordato la moglie Laura con cui viveva in città in zona Regina Pacis, nel sottolineare il grande rapporto di Paterlini con i colleghi reggiani. "È sempre stato bravo a scrivere: ricordo ancora che alle medie lo avevano premiato per un tema sulla Reggiana e il Mirabello. D’altronde per lui i granata erano da seguire a prescindere dal lavoro. E così è sempre stato anche dopo la pensione. A marzo avremmo fatto 39 anni di matrimonio. Quanti ricordi…".

Il giornalista 67enne oltre alla moglie lascia i figli Alessandro e Serena.

I funerali si svolgeranno oggi, con partenza alle 15,30 dall’obitorio di Coviolo per il forno crematorio: "A Ivan non piaceva molto parlare della sua vita privata - ci saluta Laura mentre il campanello di casa suona per una nuova visita di amici – ma tutti potranno partecipare all’ultimo saluto. Avrebbe sicuramente apprezzato".