"Ciao Riccardo, amico nostro: ti ricorderemo sempre. Sul tuo banco ora c’è un dinosauro giocattolo"

Buon viaggio anima bella, proteggici da lassù. Quando l’8 gennaio, il primo giorno di scuola del nuovo anno, ho saputo che tu, Riccardo, un nostro compagno, mentre entri a scuola ti sei sentito male e poi sei volato via lasciandoci tutti sgomenti, non potevo crederci. Per un attimo ho sentito tutto fermarsi, le voci dei miei compagni e quella della professoressa, ogni rumore proveniente dalle altre classi e, soprattutto, dal mio cuore. Ancora a pensarci è come se mi bloccassi, sento il magone in gola e non riesco a parlarne. Però con i miei compagni ci è stato chiaro fin da subito che il primo articolo sul Carlino lo avremmo dedicato a te, non potevamo scrivere di nient’altro di più importante. "Tu non ci sei più, e questo ha reso la scuola un luogo più silenzioso". "Sarai sempre nei nostri cuori, ne siamo sicuri". "Sono convinto che eri un grande". I pensieri raccolti in classe sono tanti, più di quelli qui riportati. Ti abbiamo pensato tutti molto. La maggior parte di noi ti conosceva poco, ma ti ricorderemo per sempre. Ai tuoi compagni di classe Vittorio, Valentina e Christian e alle tue professoresse abbiamo chiesto di raccontarci chi eri tu, Riccardo. Così abbiamo saputo che adoravi i dinosauri, che il tuo sogno nel cassetto era fare un viaggio in Africa, in Namibia. E come si sentono loro? "All’inizio ci sentivamo spiazzati, non capivamo bene: era un misto di emozioni. Il funerale è servito per metabolizzare. Sapendo di non poterlo mai più vedere il nostro cuore ci sembrava più pesante. Il giorno dopo entrando a scuola e sapendo che non lo avremmo mai più visto, ci sentivamo molto tristi. Per ricordarlo abbiamo messo un dinosauro giocattolo sul suo banco". La scuola è stata aiutata dall’Ausl di Reggio che ha inviato una psicologa, che in questi giorni sta incontrando alunni e personale scolastico che ne hanno fatto richiesta: è un percorso lungo ma lo facciamo insieme e anche questo lo rende speciale.

Ginevra Nicolini II E

(con l’aiuto dei compagni Giovanni Davoli,

Giovanni Viani,

Sabrina Caracas e Sara Rozzi)