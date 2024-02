"Ciao Rita, non ti dimenticheremo"

Alle 11 di questa mattina la famiglia accompagnerà l’ex consigliera regionale Rita Moriconi al cimitero di Coviolo per l’ultimo saluto. Dopo un infarto, che la colse nel 2018, Rita era sprofondata in uno stato di coma da cui non si era più ripresa.

A ricordarla, con affetto, tanti esponenti politici, in particolare del Partito socialista, cui l’ex amministratrice aveva aderito.

"A nome dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e mio personale esprimo sentite condoglianze e piena vicinanza ai familiari di Rita Moriconi, la figlia Bianca e i genitori Susanna ed Ernesto e a tutta la comunità reggiana", si legge nel messaggio di cordoglio della presidente dell’Assemblea legislativa, Emma Petitti.

"Rita – scrive il senatore Riccardo Nencini – ha fatto molte cose nella vita, ma il sorriso chi se lo dimentica. Eppure la vita è stata ingiusta con lei, prima l’ha colpita poi l’ha ferita a morte. Associata con troppa facilità a una brutta storia dalla quale è uscita indenne, pulita naturalmente, e però segnata come ti segnano quelle vicende amministrative che ti travolgono senza averne nessuna colpa. Poi la malattia, serrata in un letto per anni, un vegetale di una bellezza che ti afferrava alla gola.

C’è troppa ingiustizia lassù. Noi ci abbracciamo al sorriso di Rita".

E Mauro Del Bue, ex sottosegretario ed esponente di spicco del Garofano reggiano e nazionale:

"La tortura di Rita durò anni e quando finì la sua esperienza politica regionale tornò a Reggio e subito dovette fare i conti con la crisi della sua cooperativa, il Ccpl, perdendo anche il posto di lavoro. Si rivolse a questo e quello ma dovette alzare le braccia. Su di lei erano ancora soffocanti le briglie dell’Inquisizione. Nel 2018 il malore che le sarà fatale. Non dico che sia stato provocato dalle sue vicissitudini svoltesi sempre a metà tra la commedia e la tragedia. Ma certo lo stato di frustrazione e di crisi psicologica non l’avranno certo aiutata. A Susanna, a Ernesto e a Bianca un abbraccio forte e solidale. E un ricordo fondato sulla pietà e la verità...".