"Ciao Roberto, ora hai sciolto le tue vele"

"Roberto ha sciolto le vele…". Con queste parole il vicario della diocesi, monsignor Alberto Nicelli, in passato parroco a Guastalla, ha dato l’addio a Roberto Melli, manager reggiano vinto da una malattia a soli 56 anni. Il sacerdote è stato molto vicino a Roberto nel periodo della malattia come amico e appoggio spirituale, celebrando la funzione funebre, ieri mattina, in un gremito duomo di Guastalla. C’erano amici, colleghi, i compagni di scuola dei figli giovanissimi, arrivati con il dirigente scolastico e gli insegnanti. Toccanti le parole del vicario. Ha ricordato di Roberto la grande forza d’animo e "l’esempio di fede che ci lascia". Ha raccontato alcuni momenti vissuti accanto all’amico, con la lotta contro la malattia che ha permesso di aumentare la fede, la speranza, la forza interiore di un uomo molto attivo e dinamico, capace di farsi amare e apprezzare. Nicelli ha raccontato di quando, subito dopo l’estrema unzione, Roberto aveva voluto brindare con l’amico sacerdote, scegliendo una bottiglia particolare. E poi quando, negli ultimissimi giorni, con un filo di voce aveva chiesto aiuto. "Ma come posso aiutarti? Io possono solo pregare per te", la risposta di monsignor Nicelli. "E dici poco?", l’immediata replica di Melli. "Sono nella Chiesa da oltre 40 anni. Ma non avevo mai provato la pelle d’oca che ho avuto nel seguire il percorso finale della vita terrena di Roberto…", ha aggiunto Nicelli. Il quale ha poi sottolineato la forza della sua famiglia: "Lui e Daniela ci hanno mostrato come si vive da sposi". Affranti e commossi anche gli altri parenti, a partire dai giovanissimi figli Sofia e Matteo, autori di disegni e frasi lasciati nella bara del papà: "Sei il nostro supereroe preferito", uno dei messaggi. E poi le parole rivolte ai familiari di Roberto, perfino dai piccoli amici dei figli: "Saremo sempre accanto a voi". Melli aveva lavorato come manager alla Comer di Reggiolo, alla Smeg di Guastalla, alla Arneg di Padova, fino a rientrare in Emilia, alla Still di Luzzara, nel 2011. Eventuali offerte possono essere destinate agli Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla.

