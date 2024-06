"Ciao Suor Linda: se ne va un pezzo di storia"

Cordoglio e commozione a La Vecchia ha suscitato la notizia della morte di suor Linda Beccaletto. Il decesso è avvenuto ieri, all’età di 92 anni, all’ospedale di Negrar, nel Veronese. Nel passato per circa 40 anni aveva operato, con grande generosità, nella comunità parrocchiale della frazione vezzanese di La Vecchia e nella locale scuola materna. Suor Linda, appartenente alla congregazione delle Orsoline di Verona, era diventata una vera e propria figura storica per la sua preziosa collaborazione, senza orari e limiti di tempo. Si è sempre prodigata per i bambini, per i giovani del catechismo e del coro, gli ammalati, i soggiorni estivi per le famiglie. Immancabile la sua presenza nelle celebrazioni religiose, occupandosi delle molteplici necessità della chiesa. Ha sempre dimostrato rispetto nei confronti del parroco don Franco Casotti. Da diversi anni era stata trasferita in provincia di Verona dopo il decesso della consorella suor Biancarosa: tutta la comunità era molto dispiaciuta per il suo spostamento e nel 2010 era stata anche organizzata una raccolta firme per cercare d’evitare la sua partenza definitiva.

È stata ricordata per la sua bontà, gentilezza, cordialità, la battuta sempre pronta. Una testimonianza cristiana apprezzata dalle famiglie che hanno frequentato la scuola paritaria. La parrocchia di La Vecchia e il ‘Polo d’infanzia San Pio X’ esprimono grande dolore per la sua scomparsa e "ringraziano suor Linda per il suo generoso, instancabile e lungo servizio nella nostra comunità, svolto sempre con impegno e disponibilità con tutte le famiglie, i bambini, le persone in difficoltà, gli ammalati. Con lei se ne va un pezzo della nostra storia". A suor Linda quasi tutti a La Vecchia sono in qualche modo debitori per il suo instancabile servizio nella scuola e non solo: dall’apertura alla chiusura, l’assistenza sul pulmino, l’accoglienza dei bimbi prima dell’orario d’inizio, la preparazione dei pasti e della merenda. A La Vecchia le suore arrivarono da Verona nel 1957. Suor Linda e la consorella suor Biancarosa (deceduta nel 2010), le ultime due Orsoline che hanno operato a La Vecchia, ancora oggi vengono ricordate con gratitudine per la loro discrezione, educazione, altruismo e attenzione per i bambini. I funerali sono fissati per venerdì 21 giugno alle 10, nella chiesa dell’istituto Maria Immacolata delle suore Orsoline di Verona in via Scarsellini 33. Una Messa in suffragio sarà celebrata domenica 30 giugno alle 9.30 nella chiesa di La Vecchia.

Matteo Barca