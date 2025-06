Ciavolella smette e diventa diesse di Reggiolo

Marco Ciavolella saluta la palla a spicchi giocata per diventare il nuovo direttore sportivo della Pallacanestro Reggiolo, società con cui ha disputato le ultime 3 stagioni tra Promozione e DR1. Una carriera ventennale nelle "minors", quella del 44enne lungo (nella foto), che ha giocato anche in B2 con le maglie di Valenza, Atri, Corno di Rosazzo e Affrico, prima di far ritorno nella sua Novellara nel 2012 e vestire il biancorosso per ben 9 campionati di Serie C Silver consecutivi, il migliore quello del 2013/14 con 18,2 punti di media a partita e un "high" di 36. "Marco - fanno sapere dalla Pallacanestro Reggiolo - porta in questo nuovo ruolo tutta la sua esperienza, passione e profonda conoscenza del nostro sport e della nostra realtà. Dopo oltre 20 anni da protagonista, questa è una scelta naturale per continuare a costruire il futuro della nostra società, con la forza dei valori che ci uniscono da sempre"

In Divisione Regionale 1 un’altra conferma, la terza, per Novellara: alla corte di coach Guido Boni, infatti, rimane Davide Folloni. Matteo Frediani, invece, andrà a rinforzare l’Emil Gas Scandiano (Serie C) dopo un anno in B Interregionale alla Re-Basket 2000. Alberto Neri, infine, dovrebbe salutare Reggiolo per approdare in DR2 a Guastalla.