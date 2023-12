Cibo per cani e gatti, fratelli Gambarelli al top nel Quality Award

I fratelli Enzo e Giuseppe Gambarelli di Bergogno, comune di Casina, hanno calato il poker d’assi: la loro azienda, Mister Pet, che ha sede a Traversetolo e produce alimenti per cani e gatti, ha primeggiato per il quarto anno consecutivo nel Quality Award, prestigioso riconoscimento nazionale riservato ai prodotti di qualità assoluta, grazie al gradimento espresso da un ampio campione di consumatori. "Un risultato che ci riempie di gioia e orgoglio – sottolinea Enzo Gambarelli, ad della società –, una grande soddisfazione. All’eccellenza degli alimenti secchi destinati agli animali da compagnia coniughiamo il massimo rispetto per l’ambiente, grazie alla recente realizzazione di un nuovo stabilimento d’avanguardia sia sotto il profilo ecologico che della modernità, dell’innovazione e dell’automazione, in un progetto produttivo, ricerca e sviluppo di rilevante importanza strategica e tecnologica".

s. b.