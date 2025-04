Cicciolata, un grande successo

Grande successo dell’ottava edizione della ‘Festa del Cicciolo’ a Casina, un evento ormai consolidato che ogni anno richiama visitatori da tutta la provincia e non solo. L’iniziativa, nata grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e gestita con passione dalla Pro Loco di Cortogno, ha ancora una volta confermato il suo successo, trasformando il centro del paese in un vivace punto di ritrovo per appassionati di tradizioni e buona cucina.

Fin dalle prime ore del mattino, piazza IV Novembre e le vie circostanti si sono animate con un continuo via vai di persone, attratte dal profumo dei ciccioli in preparazione e dalla vasta offerta di specialità locali.

La giornata ha rappresentato un’occasione unica per riscoprire i sapori autentici di un tempo, in un’atmosfera di festa di origine contadina e una convivialità che ha coinvolto grandi e piccoli. Oltre alla gastronomia, la festa ha proposto momenti di intrattenimento per tutte le età, con giochi per bambini e attività pensate per rendere ancora più piacevole la giornata.

Il momento più atteso è stato il concorso tra i norcini. Al primo posto Albino Cattani, seguito da Roberto Spaggiari e Maurizio Maffei (foto con il sindaco Costi).

s. b.