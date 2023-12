Cicciolo d’oro, la piazza ristrutturata: "sfratta" il concorso

Si rinnova domani l’appuntamento con il Cicciolo d’Oro, in centro a Campagnola. Ma la piazza appena ristrutturata ha "sfrattato" i paioli dei norcini, in quanto sarebbe alto il rischio di un danneggiamento della nuova pavimentazione con la possibile caduta di olio e di unto dai contenitori per la cottura. Dunque, da quest’anno i paioli alimentati con fuoco a gas e a legna si spostano in un’area adiacente piazza Roma, mentre nello spazio riqualificato vengono allestiti gli stand commerciali, espositivi, le associazioni del volontariato. Attesi oltre cento norcini per il concorso dei ciccioli, oltre che per la creazione del Supercicciolo da record, realizzato con due forme da 180 chili.