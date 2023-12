"Cicciolo d’Oro, nostra la decisione di spostarsi dalla piazza"

È il giorno del Cicciolo d’oro, oggi a Campagnola, con almeno un centinaio di norcini impegnati nel concorso dei ciccioli più buoni, preparati nei paioli a legna. Che, come già annunciato, non si troveranno come al solito in piazza ma nella vicina via Vettigano. Va precisato che questo "sfratto" non è stato imposto dall’amministrazione comunale, ma è stata una ragionevole scelta degli organizzatori. "La piazza è nuova e riqualificata. Non volevamo rischiare che possibili cadute di olio e unto potessero intaccare la pavimentazione", spiega Aristide Gozzi, presidente del Cicciolo d’oro. In piazza Roma trovano posto stand espositivi e commerciali. E tra le novità c’è il "Selfie con la Cicciola", che invita a scattare un selfie in piazza per poi condividere la fotografia sulle pagine social della festa, con il miglior scatto premiato con premi firmati "Cicciolo d’oro".