Ciclabile Castelnovo Sotto: via libera al progetto Collegherà Meletole a Cogruzzo La giunta di Castelnovo Sotto ha dato il via libera al piano esecutivo per la nuova pista ciclopedonale tra Meletole e Cogruzzo. Finanziato con contributi regionali, fondi comunali e mutuo a interessi zero, l'opera permetterà di avere un percorso sicuro per chi si sposta in bici o a piedi.