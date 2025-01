Ciclismo La Beltrami pronta per il Vèlodrome

Il Team Beltrami mette nel mirino la prima gara stagionale e lo striscione finale del Vèlodrome di Marsiglia. E nel frattempo annuncia tutti i particolari dell’organico per la nuova stagione che sta già entrando nel vivo. L’avventura per la squadra reggiana del contesto Continental, che ha sede a Praticello di Gattatico, inizierà in Francia il prossimo 2 febbraio con il Gran Premio di Marsiglia. Si tratta di una piccola classica di apertura di stagione, impegnativa, con un tracciato di 170 chilometri caratterizzato da un dislivello totale di circa 2mila metri con passaggi su varie salite destinate a fare selezione. Gran finale nella suggestiva cornice dello Stadio Vèlodrome, scenario che accende l’immaginario degli appassionati di ciclismo. Tra le squadre partecipanti ci sono Cofidis, Decathlon, Groupma, Israel, lotto e molte altre.

"Siamo arrivati al 7° anno di attività. Ci divideremo fra un calendario professionistico in Italia e all’estero, specialmente in Francia, e le migliori gare per Under 23 ed Elite del panorama italiano. La nostra storia dice che attraverso un’attività di questo tipo i ragazzi hanno l’occasione di crescere e confrontarsi con il ciclismo dei grandi, facendolo comunque con gradualità. Oggi tra i professionisti ci sono nove corridori che in passato hanno corso con noi. Questo è un grande motivo d’orgoglio", spiega il team manager Stefano Chari. "Abbiamo confermato lo zoccolo duro della passata stagione, composto da ragazzi giovani e talentuosi, come ad esempio Valentino Kamberaj, e da corridori più esperti, come Andrea Biancalani, Gabriel Fede e Giacomo Tagliavini. Sono poi stati inseriti quattro "primo anno" di talento, due ragazzi che si presentano alla seconda stagione fra gli Under 23, Raffaele Tela e Matteo Falchetti, e il danese Frederik Likke, che ha buone qualità. Inoltre ecco Tommaso Anastasia, Pierluigi Garbi, Nicolò D’Alessandro, Leonardo Rossi e Thomas Rigamonti". Sull’ammiraglia ci sarà nuovamente il direttore sportivo Roberto Miodini, che è con la formazione reggiana dal 2017. Tra i dirigenti Emanuele Brunazzi, a fianco di Stefano Chiari. Le bici utilizzate saranno le Facor fornite da Graziano Beltrami, abbigliamento tecnico Hicari. Nei giorni scorsi si è svolta una serie di allenamenti collettivi in vista della trasferta francese. La volata è stata lanciata.

Massimo Tassi