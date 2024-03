Ciclismo, la Vf Group si sdoppia. Biagini corre in Slovenia

Vf Group Bardiani Csf Faizanè si fa in due. Oggi la maggiore squadra ciclistica del nostro territorio è impegnata a Pesaro per il via della 25ª edizione della Coppi e Bartali e in Slovenia per il Gran Premio Brda-Collio. Con una curiosità: nella formazione in gara all’estero spicca la presenza di Federico Biagini, il 20enne reggiano che si sta cimentando con le prime corse tra i professionisti. L’organico per la Coppi e Bartali è composto da Luca Covili, Alessio Martinelli, Giulio Pellizzari, Alessandro Pinarello, Domenico Pozzovivo, Matteo Scalco, Manuele Tarozzi. Sull’ammiraglia Roberto Reverberi e Mirko Rossato. La competizione prevede la partecipazione di 22 squadre. E’ disegnata su cinque tappe: il via oggi da Pesaro alle 14, conclusione sabato prossimo a Forlì alle 16. Le frazioni: Pesaro-Pesaro (110 chilometri), Riccione-Sogliano al Rubicone (156 km.), Riccione-Riccione (134 km.), Brisignella-Brisighella (150 km.), Folì-Forlì (157 km.). La tappa d’apertura e di chiusura sorridono ai velocisti, mentre gli incursori guardano ai percorsi nervosi della Riccione-Sogliano e della giornata di Brisighella. Gli sportivi possono seguire tutte le frazioni grazie alla differita tv su Rai Sport dalle 17. Nell’albo d’oro della manifestazione Vinegaard, Ulissi, Scarponi, Evans, Bettini e altri.

Oggi e giovedì la squadra della famiglia Reverberi è impegnata in Slovenia: prima il Gran premio Brda-Collio di 150 km, poi appena il tempo di rifiatare ed ecco il Gran premio Goriska Vipava Valley (155 km.). Qui gli atleti a caccia della gloria sono Federico Biagini, Lorenzo Conforti, Luca Paletti, Mattia Pinazzi, Alex Tolio, Filippo Turconi.

m.t.