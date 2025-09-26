Ciclismo Maestri in gara. Oggi il Tour de la Mirabelle

Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
CronacaCiclismo Maestri in gara. Oggi il Tour de la Mirabelle
26 set 2025
MASSIMO TASSI
Cronaca
Doppio appuntamento in Francia per il 33enne luzzarese capitano della Polti

Mirco Maestri: oggi lo attende il tracciato da Jarny a Nomeny (181 km), domenica la Paris-Chauny, 188 km con tanti saliscendi

Torna in gara Mirco Maestri, 33enne luzzarese capitano del Team Polti VisitMalta. In Francia lo attende un doppio appuntamento, con la prima gara già oggi: il Tour de la Mirabelle. La corsa si svolge da Jarny a Nomeny, 181 chilometri animati da quattro "muri" destinati a fare selezione. In corsa con Maestri ci sono Aidan Buttigieg, Andrea Pietrobon, Diego Sevilla, Javier Serrano e Sanuele Zoccarato. Domenica la squadra si cimenta nella Paris-Chauny di 188 chilometri, competizione resa nervosa dai numerosi saliscendi ma che nelle tre ultime edizioni si è risolta in volata. Proprio guardando alla soluzione in velocità e nell’ultima parte, si aggiunge al gruppo Giovanni Lonardi, atleta dallo spunto veloce.

"Correremo con la consueta determinazione per conquistare il miglior risultato possibile e proseguire il trend che stiamo mettendo in mostra. Sulla carta il Tour de la Mirabelle è più adatto ai passisti veloci mentre la Paris-Chauny strizza l’occhio agli sprinter puri, ma a fine anno ci si confronta con le forze rimaste e non si deve dare nulla per scontato", sottolinea il direttore sportivo Orlando Maini. Nella stagione in corso Maestri ha colto un 2° posto nella 18a tappa del Giro d’Italia, Morbegno-Cesano Maderno.

