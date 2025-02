Ciclismo Triplo impegno per le U23 di casa nostra

Fine settimana ciclistico che equivale a un triplo appuntamento a pedali, per le squadre reggiane che guardano al movimento Under 23. Oggi è prevista nel Bresciano la prestigiosa Coppa San Leo, giunta alla 101a edizione, nel cui albo d’oro troviamo Zanoncello, Lonardi, Modolo, Colbrelli. L’occasione equivale al debutto stagionale per i giovani del Velo Club Reggio. La gloriosa società cittadina, dalla storia quasi centenaria, sponsorizzata da Xpc Beltrami Tsa Risorsa Umana, schiera Nicolò Costa Pellicciari, Pietro Gualazzini, Simone Magnani, Jacopo Pignatti, Riccardo Sofia, Matteo Visioli. Nella stessa gara a caccia della vittoria anche il Team Beltrami Tsa Tre Colli, che disputa in Italia la prima corsa stagionale dopo il recente esordio in Francia al Grand prix Marseillaise. La squadra del team manager Stefano Chiari presenta al via Tommaso Anastasia, Andrea Biancalani, Matteo Falchetti, Pierluigi Garbi, Leonardo Rossi e Raffaele Tela, direttore sportivo Roberto Miodini. Partenza alle 12,30 da Ponte San Marco di Calcinato, arrivo alle 16,30 circa a Padenghe del Garda dopo 164 chilometri. Il tracciato si rivela tecnicamente vario, nervoso, con vari punti che ammiccano ai corridori intenzionati a tentare la soluzione di forza con una galoppata solitaria oppure a provare il guizzo giusto in prossimità dell’arrivo.

Domenica entrambe le formazioni di nuovo in gara: appuntamento a Misano Adriatico (Rimini) per il locale Gran premio, che si svolge all’interno dell’autodromo dedicato a Marco Simoncelli. Partenza alle 13,30, con 105 chilometri da percorrere. La tipologia della competizione prevede un ritmo elevato, si tratta di una corsa adatta agli sprinter e agli atleti dotati di spunto veloce. Il Team Beltrami Tsa Tre Colli schiera Andrea Biancalani, Matteo Falchetti, Valentino Kamberaj, Thomas Rigamonti, Leonardo Rossi, Giacomo Tagliavini, sull’ammiraglia il direttore sportivo Roberto Miodini. Sempre domenica, in parallelo, una selezione del Velo sarà pure alla Firenze-Empoli. Tra Gran Premio Misano e Firenze-Empoli, per il Velo Club convocati Enrico Benassati, Giacomo Canizzaro, Riccardo Drei, Alessio Faccani, Angelo Gabriele, Matteo Morelli, Manuel Mutolo, Luca Spezzani, Michele Pedrelli. Direttori sportivi Alioscia Facchini, Mario Ferrari, Alessandro Giroli e Cristian Lusvardi.

m.t.