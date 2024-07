Ciclista cade alla Gabellina, a Parma in gravi condizioni. Incidente anche per un centauro Ciclista e motociclista caduti in incidenti separati nella zona del Ventasso, uno trasportato in gravi condizioni a Parma, l'altro a Castelnovo Monti. Intervento del Soccorso Alpino per un altro incidente durante una gara di enduro a Miscoso.