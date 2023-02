Indagini in corso della polizia locale di Reggio per un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14,30, in viale Montegrappa con un presunto pirata della strada. Un ciclista è caduto a terra e ha raccontato agli inquirenti di essere stato urtato da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Il corridore amatoriale – fortunatamente – ha riportato solo lievi contusioni ed è stato portato in ospedale con un codice verde dall’ambulanza inviata sul posto dal 118.

Parlare di caso di pirata della strada, fa sapere il comando della municipale, almeno per il momento è però azzardato. Potrebbe essere che il conducente dell’auto, visto il lieve impatto, non si sia accorto di nulla. Ma sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.