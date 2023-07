Ciclista falciato a Reggio Emilia, parla il pirata: "Voglio pagare per ciò che ho fatto"

Reggio Emilia, 12 luglio 2023 – “Voglio pagare per quello che ho fatto". Non ha cercato scusanti, Salvatore Iacono, 26 anni, originario di Cinquefrondi (Reggio Calabria) e residente a Fabbrico. Non solo ha ammesso la propria responsabilità – come già aveva fatto costituendosi nella caserma dei carabinieri del paese dove abita –, ma ha anche confessato il sentimento di debolezza che lo ha vinto dopo lo schianto da lui causato a Reggiolo, a seguito del quale è morto il 48enne Loris Forghieri, operaio di Campagnola.

"Sì, l’ho colpito con l’auto e lui è caduto in bici – ha raccontato –. Poi ho avuto paura e mi sono allontanato".

Iacono è comparso ieri davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Rat, per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia, assistito dall’avvocato difensore Fabrizio Pancaldi, dopo che per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio del 24 giugno, a Reggiolo, al volante della sua auto, Iacono aveva urtato Forghieri, che era in bici: quest’ultimo era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Parma, dov’è morto dopo un giorno di agonia.

Venendo a sapere che il ferito non ce l’aveva fatta, Iacono ha avuto una crisi di coscienza: "Sono stato colto dal rimorso e così ho deciso di assumermi le mie responsabilità", ha ribadito ieri davanti al gip.

Due giorni dopo l’incidente, il 26 giugno, Iacono ha deciso di presentarsi alla caserma accompagnato dal suo legale. Gli accertamenti della polizia stradale e dei carabinieri – coordinati dal pubblico ministero Maria Rita Pantani – avevano già portato a identificare in Iacono colui che aveva provocato lo schianto: presentandosi spontaneamente ai carabinieri, il giovane ha voluto assumersi la responsabilità per l’accaduto.

Iacono ha qualche precedente penale alle spalle: guida senza patente, ma non solo. Nel marzo 2017 era stato arrestato, insieme ad altre due persone, per una serie di rapine avvenute in agenzie assicurative, bar, tabaccherie, ristoranti e supermercati distribuiti tra la Bassa reggiana, modenese e mantovana.

Il terzetto era stato ritrovato con 800 euro ricondotti a un colpo messo a segno all’Unipol Sai di Novi (Mo); nella mattina dello stesso giorno, il 3 marzo 2017, era stata visitata un’altra agenzia dello stesso gruppo assicurativo, ma a Reggiolo. Per il filone giudiziario legato alle rapine, Iacono aveva già scontato la pena.