Ciclista ferito a San Martino: è fuori pericolo

Un ciclista è stato soccorso l’altra mattina in via Roma a San Martino in Rio, dove si è verificata una accidentale caduta. E’ intervenuta la Croce rossa con l’autoinfermieristica per prestare le prime cure. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi giudicati di media gravità. Soccorsi mobilitati anche in via Molinara a Poviglio, per un incidente per fortuna senza gravi conseguenze.

E nei pressi del ponte del Po che collega il Mantovano con Guastalla, ancora in territorio lombardo, si è avuto un violento schianto tra auto e bici. E’ stato fatto intervenire pure l’elisoccorso di Parma, che ha trasportato un sessantenne di origine straniera all’ospedale di Cremona, con traumi piuttosto seri. Illeso l’automobilista. Rilievi dei carabinieri del Radiomobile.