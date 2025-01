Ciclista investito da un’auto pirata

E’ stato molto probabilmente urtato da un veicolo in transito, facendolo rovinare sull’asfalto, a bordo strada, ferito e in stato di choc. Poi il conducente dello stesso veicolo non si sarebbe fermato a prestare soccorso o, almeno, a verificare le condizioni del ciclista rimasto a terra. E’ accaduto ieri mattina tra la Sp 46 e via Porto, appena fuori l’abitato di Rolo. Alcuni automobilisti di passaggio, sotto la pioggia, hanno notato un giovane a terra, accanto a una bici e a un ombrello. Si sono fermati per capire cosa fosse successo, ipotizzando un incidente. Sul posto sono arrivati in fretta i soccorsi, con l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico e il personale dell’autoinfermieristica di Correggio.

L’uomo – un giovane operaio di 28 anni, D.S., residente in zona, si stava recando al lavoro quando, improvvisamente sarebbe stato urtato da un veicolo, che avrebbe poi proseguito la sua corsa. Pare infatti non trattarsi di una caduta autonoma del ciclista, visto che la bicicletta era particolarmente danneggiata, con segni riconducibili proprio all’impatto con una vettura. Il ciclista, pur se cosciente, è apparso in stato di choc, non ricordando l’accaduto. In un primo momento non è stato in grado neppure di fornire indicazioni sull’azienda in cui si stava recando. E’ stato medicato e caricato a bordo dell’ambulanza della Croce rossa per poi essere accompagnato al Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti. Sono in corso le indagini della polizia locale della Pianura Reggiana.

Antonio Lecci