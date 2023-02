Un ciclista di 60 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri, verso le 13, a Tressano vicino a un parco. Sono stati attivati i soccorsi per uno scontro tra un’auto e una mountain bike verificatosi in via Radici in Piano nei pressi dell’incrocio con via Adige. Una Volkswagen Golf, guidata da un uomo di 60 anni di Parma, per cause in corso di accertamento ha urtato la bici e il ciclista è poi caduto a terra. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e il personale dell’autoinfermieristica. Il ciclista (residente a Castellarano) è stato portato, in condizioni di salute non gravi, in ospedale a Sassuolo per gli accertamenti e cure del caso.

A Tressano, oltre agli operatori del 118, è pure intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi.

m. b.