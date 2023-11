Ciclista travolto da un’auto: grave un 49enne

Ha attraversato la strada non distante dalla sua abitazione, ma non sul vicino passaggio pedonale, oltretutto reso più visibile proprio nei giorni scorsi. E la donna in auto, che arrivava dal centro di Pieve, diretta verso Guastalla, non è riuscita a evitare l’impatto con il ciclista.

È accaduto verso le 9,30 di ieri in via Pieve. Un uomo di 49 anni, in bici, è stato travolto da una Fiat Cinquecento al centro della carreggiata. Il ciclista è finito contro il parabrezza, battendo violentemente la testa e procurandosi un grave trauma cranico. Immediato l’allarme al 118, che ha mobilitato l’ambulanza e l’autoinfermieristica della Croce rossa locale, raggiunti dall’automedica della Bassa, mentre nel piazzale ospedaliero atterrava l’elisoccorso di Parma. Inizialmente le condizioni del ciclista sono apparse critiche, essendo privo di sensi.

Sono state due operatrici sanitarie, di passaggio in quel momento, a prestare le prime importanti cure. All’arrivo di ambulanza e autoinfermieristica il 49enne ha dato segni di ripresa. È stato trasportato al vicino ospedale per stabilizzare le condizioni cliniche. Poi, a bordo dell’ambulanza, è stato trasferito al Maggiore di Parma, per essere preso in cura dal personale della Neurochirurgia. Si è scelto il trasporto via terra per evitare possibili problemi in volo, a causa del forte vento, a bordo dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Bassa reggiana per eseguire i rilievi. La donna alla guida dell’auto è rimasta illesa.

Il traffico in via Pieve è rimasto bloccato a lungo nel tratto interessato dall’incidente, dove già in passato si sono verificati incidenti con ciclisti, nonostante passaggi pedonali e la comoda pista ciclopedonale che costeggia la carreggiata.

Antonio Lecci