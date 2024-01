Ciclistica 2000: "Addio Anna"

All’età di 91 anni è venuta ieri a mancare Anna Milani, maestra elementare di tanti bimbi e bimbe (oggi uomini e donne) rubieresi nonché una delle persone che nel novembre 1986 fondarono la Ciclistica 2000, di cui lei fu la prima vicepresidente. Il figlio Matteo Mastronardi è ex corridore e attuale allenatore Giovanissimi della stessa società sportiva, appena entrata nel 38esimo anno di attività e che da inizio anni 2000 è sponsorizzata dall’azienda Litokol. "Sono particolarmente scosso – così Ruggero Rivi, presidente della Ciclistica 2000 Litokol dal 2016, quando raccolse l’eredità del padre Paolo – anche perché sono cresciuto fin da bambino a stretto contatto con Anna e la sua famiglia: abitavo nel loro stesso condominio e ho giocato per intere giornate in casa loro. Rivolgo a Matteo le più sentite condoglianze mie e della società". I funerali si terranno dopomani nella chiesa di Rubiera.