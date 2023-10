Ciclo di incontri per chi vuole lavorare su sé stesso. Si parte stasera, sono tutti a ingresso libero

A Reggio l’International

School of Self Awareness propone un ciclo di conferenze dedicato a chiunque voglia lavorare su sé stesso.

"Si offre la possibilità - si legge sul volantino di presentazione - di confrontarsi con domande che da sempre accompagnano l’uomo: da dove vengo? Dove vado? Perché esisto?"

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno in diversi locali della città.

Si parte stasera alle 19,30 con ’La via della presenza: la possibilità è ovunque-strumenti e tecniche per lo sviluppo armonico dell’uomo’. L’appuntamento è alla caffetteria dei Chiostri di San Pietro (ingresso libero con consumazione). Si replica lo stesso tema mercoledì 18, identici orario e location.

Sabato 14 ottobre, invece, alla Ghirba in via Roma 76, il tema della conferenza sarà ’Scoprire il mondo interiore: strumenti e tecniche per lo sviluppo armonico dell’uomo’.

Anche in questo caso l’ingresso è libero, ma la conferenza è al mattino, alle 11,30.

Chiuderà questa prima rassegna di appuntamenti ’La conoscenza di sè: la possibilità è ovunque’.

L’evento si terrà lunedì 30 ottobre alle 20,30 sempre alla Ghirba.

Per chi desidera partecipare è possibile prenotarsi ai numeri di telefono 348.4903686

e 328.7684976

Oppure tramite mail all’indirizzo cecilia.campagna@yahoo.com