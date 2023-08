Cicloescursionismo sul Sentiero dei Ducati

Il Gruppo MTB del Cai Reggio Emilia organizza il 3 settembre una cicloescursione in Lunigiana, che percorrendo una parte dell’ultima tappa del Sentiero dei Ducati parte da Sarzana per raggiungere la fortezza di Sarzanello e Fosdinovo con il castello dei Malaspina. Si prosegue verso Campo Cecina, sotto le Alpi Apuane, passando dal borgo di Castelpoggio, con ampi panorami sul Mar Tirreno. La discesa passa da Fontia e dal suggestivo borgo di Ortonovo, sopra la piana di Luni, per arrivare a Sarzana lungo il Canale Lunense.

Info: www.caireggioemilia.it.