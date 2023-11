Ciclopedonale, il taglio del nastro con una pedalata in compagnia

È stato inaugurato un nuovo tratto che sviluppa la pista ciclopedonale tra Novellara e San Giovanni della Fossa, in particolare il percorso che dalla rotatoria con via Cento Passi arriva fino all’inizio del centro abitato di San Giovanni. L’inaugurazione si è svolta con una pedalata in compagnia, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, soprattutto associati ai gruppi di ciclisti del territorio, che da anni chiedono nuove piste per favorire gli spostamenti a piedi o in bici, in modo più sicuro. Il tratto di ciclopedonale appena completato si aggiunge al primo stralcio, inaugurato nel 2020. E si è in attesa del completamento del tratto fra strada Cartoccio e via Cento Passi, per ora sostituito da un percorso "alternativo" attraverso la zona artigianale ed evitando la trafficata strada provinciale, ma che non è sicuro come una vera pista ciclopedonale.