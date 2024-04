Ciclopedonale, ricominciati i lavori

Sono ripresi i lavori al cantiere per la costruzione della pista ciclopedonale a Brugneto di Reggiolo. Dopo l’attesa autorizzazione dell’autorità giudiziaria per il trasferimento del materiale contestato in un deposito in attesa di ulteriori accertamenti, al cantiere si è potuto riprendere l’attività, con la sostituzione del fondo per il riempimento della pista, che ora è rappresentato da ghiaia naturale. L’intervento doveva essere ultimato già lo scorso ottobre. Ma proprio mentre si stava procedendo con le fasi finali della costruzione, era sopraggiunto un provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria, in base ad accertamenti svolti dai carabinieri del nucleo forestale per presunte difformità legate alla misura dei pezzi di materiale per il riempimento della pista, oltre che nella documentazione tecnica.

Nelle scorse settimane è arrivato il nulla osta per sostituire il materiale contestato con altro giudicato regolare. Nel frattempo, gli inerti contestati sono stati trasferiti altrove, pur restando sotto sequestro, in attesa di completare l’istruttoria, analizzando le presunte difformità rilevate dai carabinieri forestali ma anche le motivazioni di difesa dell’impresa incaricata della costruzione della pista di Brugneto. L’inaugurazione della nuova pista dovrebbe avvenire entro inizio giugno, prima delle elezioni. E in questi giorni è previsto pure l’avvio del cantiere per la pista ciclopedonale a Villanova, dal centro civico fino alla stazione ferroviaria della frazione reggiolese.

Antonio Lecci