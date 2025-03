Ciclopedonale sicura e illuminata. Al via i lavori tra due settimane

Inizieranno tra due settimane a Rubiera i lavori per realizzare una nuova pista ciclopedonale tra il centro storico e via Togliatti. L’operazione prevede la costruzione di un percorso regolare, lo spostamento dei cassonetti, la sostituzione dei pali della luce, la posa di barriere di protezione più aggiornate nei punti critici. "È un investimento da 140mila euro che punta a ‘ricucire’ un pezzo del paese e potrà essere anche l’inizio di una riqualificazione complessiva della zona – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. C’è infatti da riflettere sulla viabilità e anche sulla possibilità di andare verso l’interno con un percorso ciclabile all’altezza del distributore su un’area che il Comune ha ottenuto da pochi mesi. Il nuovo percorso ciclopedonale sarà pronto prima dell’estate per le passeggiate in particolare anche dei nostri ragazzi".

Molte sono le opere previste nell’ambito dei lavori tra cui la rimozione del tratto di guard rail esistente, rimozione di cordoli, taglio di pavimentazione stradale, fresatura di pavimentazione stradale, stesura di mano di attacco per garantire l’ancoraggio tra strati di conglomerato bituminoso, la posa di cordoli in conglomerato cementizio armato, di barriere stradali metalliche su cordoli, rimozione e messa in quota di caditoie, chiusini e botole di nuova posa, posa di pali e corpi illuminanti.

m. b.